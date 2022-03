Fendrich zeigt Flagge für die Ukraine!

Fendrich startete am Montag seine "Starkregen"-Tour in Essen mit Ukraine-Statement: Blau-Gelbes-Licht zur Freiheits-Hymne "Frieden".

„Frieden, ist die Hoffnung die uns bleibt. Ist der Wille der uns treibt. Wenn die Welt in Trümmern liegt“ Starkes Statement von Rainhard Fendrich beim Toursrt in Essen. Zum Finale seiner umjubelten Polit-Pop-Show "Starkregen" stimmte er „aus aktuellen Anlass“ die selten gespielte Freiheits-Hymne „Frieden“ an. Als Unplugged-Song ganz ohne Band. Dazu färbte er die Bühne in blau-gelbes Licht. Die Flagge der Ukraine!

© Facebook

Die Fans sind begeistert. „Der Abschluss mit den ukrainischen Farben war perfekt“ oder „Ein absolut unvergesslicher Gänsehautmoment".