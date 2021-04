Frenkie Schinkels: Spitals-Drama um Tochter

Kämpferin Samantha hatte mit 30 Jahren einen Schlaganfall. Jetzt hat die Tochter von Kicker-Legende Frenkie Schinkels wieder Grund zum Feiern.

Good News. Es war ein großer Schock für Kicker-Star und oe24.TV-Experte Frenkie Schinkels, als er erfuhr, dass seine Tochter Samantha (30) einen Schlaganfall erlitt. Die Mutter von vier Kindern lag drei Wochen im Spital und musste anschließend noch sechs Wochen Reha machen.

Schinkels bedankt sich für Rückhalt

Heute kann sie ihren 31. Geburtstag gleich doppelt feiern. „Die ganze Familie wünscht ihr alles Gute und natürlich auch allen anderen Patienten. Gerade in diesen Zeiten ist es umso wichtiger eine Familie zu haben, die einem Rückhalt in schweren Situationen gibt“, so Schinkels im ÖSTERREICH-Talk. Auch wir gratulieren von ganzem Herzen.