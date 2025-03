"Fühle mich sexy" - ORF-Star nimmt 25 Kilo ab

Mit Fotos dokumentiert Moderatorin Martin Reuter (45) ihren Erfolg und teilt ihn via Instagram mit ihren Fans.

TV-Moderatorin und Mode-Expertin Martina Reuter hat sich in den letzten Monaten einer beeindruckenden Transformation unterzogen. Die 45-jährige Purkersdorferin, bekannt aus "Guten Morgen Österreich" und "Curvy Me", nahm in nur zehn Monaten 25 Kilo ab – mit eiserner Disziplin.

Nach ihrer Trennung im vergangenen Jahr fasste Reuter den Entschluss, ihr Leben zu verändern. Ein Gesundheitscheck im März 2024 bestärkte sie in diesem Vorhaben: Eine gesündere Ernährung war dringend empfohlen worden.

© Instagram/reuter_martina_official

Konsequente Veränderungen

Der Schlüssel zu ihrem Erfolg liegt in konsequenten Veränderungen: Sie verzichtete auf Kaffee, Alkohol und Zucker, ersetzte Süßigkeiten durch proteinreiche Lebensmittel und stellte ihre Ernährung auf gesunde Alternativen um. Statt Weizennudeln gibt es nun Linsen und Kichererbsen, statt Keksen Nüsse. Gleichzeitig begann sie ein intensives Sportprogramm mit Lauftraining und EMS-Einheiten. Ausnahmen gibt es für sie nicht – ihre neue Routine hält sie strikt ein.

© Instagram/reuter_martina_official ×

"Ich bin sehr gerne Frau und curvy – jedoch habe ich es für meine Gesundheit getan", so die ORF-Moderatorin auf Instagram. "Ich fühle mich sexy, und jünger denn je", sagt sie gegenüber "Bild".

Reuter startet derzeit als Model durch. Bereits im Februar lief sie für Designerin Pia Bolte in New York. Weitere Auftritte auf der Fashion Week in Los Angeles und Miami stehen bevor.

"Ich übe und trainiere täglich für meinen großen Auftritt", so Reuter gegenüber "Bild". Bereits im Februar schrieb sie auf Instagram: "Im August 2024 habe ich mir vorgenommen, in New York Fuß zu fassen, sechs Monate später ist es so weit."