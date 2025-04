Großer VIP-Andrang bei Silvia Schneiders Fashion Show

Mit „The Power Of Elements“ präsentiert HUMANIC in Zusammenarbeit mit der Designerin, Moderatorin und Schauspielerin Silvia Schneider eine Frühling-/Sommer Kollektion 2025, die Fashion und Astrologie in einzigartiger Weise verbindet.

Die Designs von Silvia Schneider und HUMANIC zeichnen sich vor allem durch ihre große Vielfalt aus. Inspiriert von den vier Elementen – Feuer, Erde, Luft und Wasser – wurden die Modelle exklusiv von Star-Astrologin Gerda Rogers den Sternzeichen zugeordnet und mit individuellen Beschreibungen versehen. Gerda Rogers © Tischler × Simone Lugner und Conny Kreuter © Tischler × Die vielseitige Kollektion bietet für jedes Sternzeichen das passende Modell. Egal ob feurige Löwen, bodenständige Jungfrauen, luftige Zwillinge oder tiefgründige Skorpione – jedes Zeichen findet einen Schuh, der perfekt zu seinem Element passt. Cesar Sampson mit Ehefrau Frederica und Sohn Dion © Tischler × Die Kollektion, die sowohl Ballerinas, Pumps, Sandalen, Sandaletten, Wedges, Pantoffel als auch raffinierte Accessoires beinhaltet, wurde am 2. April in der Ovalhalle im Museumsquartier Wien präsentiert. Akrobatische Modenschau © Tischler × Mit exklusiven Looks aus Silvia Schneiders Coutureatelier, die ebenfalls vorgestellt wurden, sorgt Humanic für einen perfekten Gesamtlook für die sonnige Jahreszeit und glamouröse Momente. Silvia Schneider mit Mama Martha und Bruder Patrick © Tischler × Davon überzeugten sich auch zahlreiche prominente Gäste wie "Dancing Star" Simone Lugner, Profi-Tänzerin Conny Kreuter, Sänger Cesar Sampson, Sängeirn Missy May, Influencerin Ekaterina Mucha, Miss Austria Lucia Sisic, "Wildsau" Lydia Kelovits, Schauspieler Markus Freistätter und zahlreiche weitere VIPs.