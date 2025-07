Hans Krankl kehrt mit Schiff nach Barcelona zurück

Nach dem ausverkauften Konzert in der Staatsoper heißt es für Monti Beton und Hans Krankl alias Johann K. „Schiff ahoi“: Vom 28. Juli bis 4. August 2026 führt eine Mittelmeerreise ab Barcelona über Tunesien, Italien und Frankreich – mit Livekonzert, Disco-Night und persönlichem Meet & Greet

Wenn Fußballlegende Hans Krankl als Johann K. gemeinsam mit der Wiener Kultband Monti Beton auf Kreuzfahrt geht, ist eines garantiert: Diese Reise bleibt im Gedächtnis. Vom 28. Juli bis 4. August 2026 bringt eine siebentägige Mittelmeer-Tour an Bord der MSC Meraviglia Musikfans, Nostalgiker und Genießer zusammen – mit Stopps in Barcelona, Palermo, Neapel, Marseille und weiteren Mittelmeer-Perlen.

Monti Beton & Johann K. © Monti Beton

Spätestens mit ihrem jüngsten und komplett ausverkauften Konzert in der Wiener Staatsoper – ein Ritterschlag für eine Popformation – hat die Austro-Band Monti Beton eindrucksvoll bewiesen, wie groß die Nachfrage nach ihrem unverwechselbaren Sound und dem charismatischen Auftritt von Johann K. ist. Auf hoher See erleben die Gäste die Musiker nun ganz persönlich: mit einem Livekonzert an Bord, einem Meet & Greet, sowie einer Disco-Night der 70er & 80er mit DJ Tom. Wer die Kreuzfahrt bis 31. August 2025 bucht, sichert sich zudem einen Frühbucherbonus von 100 Euro pro Person.

Die MSC Meraviglia © MSC Cruises

Begleitet wird die Themenreise von fussballreisen.com, dem Spezialisten für Sport- und Eventreisen, der auch die Reiseleitung an Bord übernimmt. „Diese Reise ist eine Einladung zum Abschalten, Mitsingen und Genießen – gemeinsam mit echten Legenden der heimischen Musik- und Sportkultur“, so Christian Pramberger, Geschäftsführer von fussballreisen.com. „Wir schaffen mit unserer Betreuung den Rahmen für ein entspanntes Gemeinschaftserlebnis mit exklusivem Kennenlernen von Johann K. und Monti Beton.

Die MSC Meraviglia © MSC Cruises

Die MSC Meraviglia bietet auf 19 Decks Platz für über 5.600 Gäste – inklusive Spa, Spezialitätenrestaurants, Shows und Freizeitangeboten. Im Reisepreis enthalten sind Vollpension, eine Getränkepauschale, Eventzugang, deutschsprachige Reiseleitung sowie ein persönliches Erinnerungsgeschenk.