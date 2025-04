"Herr der Ringe"-Star Elijah Wood auf Wien-Besuch

Der Schauspieler ist der Stargast bei der diesjährigen Comic Con - es ist das zehnjährige Jubiläum

Mittelerde in Wien - die Hauptstadt wird zum Treffpunkt für Fantasy-Fans aus aller Welt: Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens holt die Vienna Comic Con (VIECC®) einen der bekanntesten Schauspieler der modernen Popkultur in die österreichische Hauptstadt – Elijah Wood, international gefeiert als Frodo Beutlin aus der epischen „Herr der Ringe“-Trilogie.

Mehr lesen:

Großes Jubiläum mit großem Star

Am Wochenende des 22. und 23. November 2025 wird die Messe Wien zum Zentrum für Cosplayer, Nerds, Geeks und Filmbegeisterte. Mit dem US-Schauspieler Elijah Wood feiert die VIECC® ihr großes Jubiläum und setzt ein starkes Zeichen für ein Jahrzehnt voller Popkultur, Gemeinschaft und kreativer Vielfalt.

Eine Ikone betritt die Bühne

„Mit der Bürde des Einen Rings wurde er zur Ikone, mit seinem Talent zum festen Bestandteil der internationalen Filmszene“, schwärmen die Veranstalter Patrick Krippner und Chang Xue. Die Freude über Woods Zusage ist groß – nicht nur bei den Verantwortlichen, sondern auch bei tausenden Fans, die den Star der „Herr der Ringe“-Trilogie live erleben möchten.





Wood, der aus Iowa stammt, ist längst mehr als nur Frodo. Schon als Kind brillierte er in Filmen wie "Flipper" und "Zurück in die Zukunft II". Später bewies er seine Vielseitigkeit unter anderem als unheimlicher Kevin in "Sin City", als Ryan Newman in der Indie-Serie "Wilfred" und als Todd Brotzman in Dirk Gentlys "Holistische Detektei". Zuletzt war er in der Horrorkomödie "The Monkey" zu sehen und spielt aktuell in der Erfolgsserie "Yellowjackets", deren dritte Staffel seit Februar 2025 läuft.

Ein Jahrzehnt voller Highlights

2025 wird das Programm spannend: Neben Elijah Wood ist unter anderem auch Kinder- und Jugendbuchautor Thomas Brezina mit dabei. Fans dürfen sich auf spannende Panels, mitreißende Cosplay-Wettbewerbe, kreative Artist Alley-Stände, interaktive Workshops und viele Überraschungsmomente freuen.