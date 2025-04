Skandalprinz Ernst August wurde aus dem Spital entlassen

Der Welfenprinz soll wieder bei Kräften sein - er wurde von seiner Freundin Claudia Stilianopolous aus dem Krankenhaus abegholt.

Gute Nachrichten aus der spanischen Hauptstadt: Ernst August Prinz von Hannover hat das Krankenhaus wieder verlassen. Am Ostermontag wurde der 70-Jährige aus der renommierten Clínica Ruber entlassen. Seine Lebensgefährtin, die Künstlerin Claudia Stilianopoulos (51), holte ihn persönlich um 13.34 Uhr mit dem Auto ab.

Der Prinz konnte die Klinik eigenständig verlassen – ohne Rollator, ohne Gehhilfe. Zwar wirkte er körperlich etwas geschwächt, doch insgesamt machte er einen erstaunlich stabilen Eindruck. Ein erfreulicher Anblick, bedenkt man den ernsten Hintergrund seiner Einlieferung.

"Er ist in guter Stimmung"

Anfang April war bekannt geworden, dass sich Ernst August mit Verdacht auf Nierenversagen im Krankenhaus befinde. Medienberichten zufolge soll er zwischenzeitlich sogar auf der Intensivstation gelegen haben. In den Tagen nach seiner Einlieferung wurde Claudia Stilianopoulos mehrfach auf dem Klinikgelände gesehen, offenbar wich sie ihrem Partner in dieser schwierigen Zeit kaum von der Seite.

In einem Interview mit der Plattform El Economista hatte Stilianopoulos erklärt, ihr Lebensgefährte reagiere gut auf die medizinische Behandlung, und zeigte sich vorsichtig optimistisch. „Er ist in guter Stimmung“, so die Künstlerin – räumte jedoch zugleich ein, dass sie sich ernsthafte Sorgen gemacht habe.

Positive Wende und Comeback

Vergangene Woche dann die erste positive Wende: Ernst August konnte auf eine reguläre Station verlegt werden. Zwar galt sein Zustand weiterhin als ernst, doch eine baldige Entlassung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar. Umso überraschender nun das schnelle Comeback des Welfenprinzen.

Laut spanischen Medienberichten soll sich das Paar nach der Klinikentlassung in ihr gemeinsames Domizil in Madrid zurückgezogen haben. Das Haus von Claudia Stilianopoulos gilt als Rückzugsort der beiden – nun offenbar auch als Ort der Genesung.