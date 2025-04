Prinz Louis wird sieben - DIESES Privileg bekommt er jetzt

Der kleine Prinz folgt damit seiner Schwester Charlotte und seinem Bruder George nach.

Das royale Familienleben der walisischen Royals spielt sich derzeit ganz in der Nähe von Schloss Windsor ab. Seit 2022 besuchen Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und der jüngste Spross, Prinz Louis (6), gemeinsam die renommierte Lambrook School. Nun steht für Louis ein ganz besonderer Meilenstein bevor: sein siebter Geburtstag – und damit die Möglichkeit, erstmals in seiner Schule zu übernachten.

Der kleine Royal wird flügge

Die Lambrook School gilt als eine der angesehensten Privatschulen Großbritanniens. Mit einem abwechslungsreichen Schulalltag, zu dem auch Filmabende und Lagerfeuer gehören, bietet sie weit mehr als klassischen Unterricht. Rund 75 Prozent der Kinder zwischen 7 und 13 Jahren übernachten regelmäßig auf dem Campus – ob für fünf Nächte pro Woche oder gelegentlich. Ein Modell, das nicht nur die Selbstständigkeit fördert, sondern die Schülerinnen und Schüler auch auf den Wechsel in ein späteres Internat vorbereitet.

Ein nächster Schritt für Prinz Louis?

Bisher war Prinz Louis zu jung für das Übernachtungsangebot, doch das ändert sich mit seinem siebten Geburtstag am 23. April. Ob seine Eltern, Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42), ihm diesen Schritt erlauben, ist zwar noch nicht bekannt – doch gerade Louis gilt als abenteuerlustiger Wildfang der Familie. Bei öffentlichen Auftritten wie „Trooping the Colour“ sorgt er regelmäßig mit Grimassen und kleinen Tanzeinlagen für Lacher. Eine Übernachtung in der Schule – mit Gleichaltrigen und spannenden Aktivitäten – dürfte ihm da besonders zusagen.





Kurze Wege, große Entscheidungen

Für William und Kate ist die Nähe zur Schule ein logistischer Vorteil: Von ihrem Zuhause, dem Adelaide Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor, sind es nur rund 15 Minuten mit dem Auto bis zur Lambrook School. Trotz der bequemen Entfernung ist die Entscheidung, das Internatsangebot zu nutzen, auch ein symbolischer Schritt – weg vom geschützten Familienalltag, hin zu mehr Unabhängigkeit.





Auch für George wird es ernst

Während bei Louis möglicherweise bald die erste Übernachtung ansteht, rückt für seinen großen Bruder eine weitaus größere Entscheidung näher. Im September wird Prinz George eine neue Schule besuchen – vermutlich ein Internat. Offiziell haben sich Kate und William noch nicht geäußert, doch im Raum stehen zwei Traditionshäuser: das renommierte Eton College, in dem einst Prinz William und Prinz Harry (40) ihre Schulzeit verbrachten, und das Marlborough College, an dem Prinzessin Kate ihre Schulkarriere absolvierte.

Fest steht: Die Kinder des Thronfolgerpaares wachsen mit einem Mix aus royaler Disziplin und modernen Erziehungsmethoden auf – bodenständig, aber bestens vorbereitet auf ihre künftigen Rollen. Und vielleicht beginnt dieses Kapitel für Prinz Louis schon bald mit einer Nacht unterm Sternenhimmel – ganz ohne Mama und Papa.