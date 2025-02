Jacky Lugner setzt Mörtel ein Denkmal

Opernball-Stargast Alec Monopoly verewigt Richard Lugner auf Shopping-Center-Fassade.

Hommage. Es ist ein überdimensionales Zeichen, dass Jacqueline Lugner ihrem Vater setzt. Street-Art-Star Alec Monopoly – der diesjährige Stargast in der Lugner-Loge – sprayte ein haushohes Bild des „Monopoly-Manns“ und einen Mörtel mit Zylinder auf die Fassade. „Wir freuen uns, allen Besucherinnen und Besuchern ein einzigartiges Spektakel bieten zu können. Dieses Gemälde ist eine Hommage an meinen Vater“, erklärt Jacky. Nach der Präsentation des Werks stand ein VIP-Empfang für Geschäftspartner und Freunde mit Familie Lugner und Monopoly am Programm.

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Neuanfang. Mit ihrer Wahl des diesjährigen Stargasts setzt Jacqueline Lugner auch ein Zeichen. Während ihr letzten Sommer verstorbener Vater fast ausschließlich Frauen in seine Loge lud, setzt Jacky mit ihrem männlichen Gast Alec Monopoly auf „Gleichberechtigung“. Ob der renommierte Künstler auch den nötigen Glamour auf den Ball bringt, wird sich heute Abend zeigen.

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Loge. Spannend bleibt auch, wer außer den Lugners und ihrem Gast heute noch aller in der Loge Platz nehmen wird. Stammgäste wie Artur Worseg oder Peter Zanoni sind erstmals nicht dabei. Erwartet werden einige Unternehmer in Jacquelines Loge.