Jung-Trio startet in den Salzburger Festspielsommer

Junger Schwung im Salzburger Festspielsommer. Zusammen mit ihren Freundinnen Madelaine Williams und Sophie Hollerweger hat Emilia Auersperg (Tochter von Elisabeth Auersperg-Breunner) eine Pop-Up Galerie In Salzburg geschaffen

„Crawling Home“ so der Titel der Gemeinschaftsausstellung. Das Trio kennt sich aus Kindertagen, gemeinsam in Salzburg aufgewachsen, ins Ausland gegangen und jetzt gibt es ein „Heimkommen“. Ein bisschen Knochenarbeit, wie alle drei beschreiben. William hat ihre Werke selbst mit dem Auto von Berlin in die Mozartstadt transportiert. Unzählige Kisten auspacken, aufhängen. Beim Bild von Emilia Auersperg ist die Farbe erst im letzten Moment getrocknet. „Ich habe erst in den letzten Tagen in der Galerie das Bild fertiggestellt“.

Balthasar, Elisabeth Auersperg-Breunner, Hannibal, Emilia Auersperg-Breunner und Severine © Franz Neumayr

Insgesamt sind es 14 Künstlerinnen, die hier den Sommer über Ihre unterschiedlichsten Werke zeigen. Und in den kommenden Wochen will man mit speziellen Events in der Galerie noch kräftig die Werbetrommel rühren. Über mangelndes Interesse bei der Vernissage brauchte man sich allerdings nicht beklagen.

Herbert Kloiber, Gert Rudolf Flick mit Corinne Flick © Franz Neumayr

Eine natürlich stolze Mutter Elisabeth Auersperg-Breunner (mit den Kindern Balthasar, Hannibal und Severine), Muck und Corinne Flick sowie der Münchner Filmhändler Herbert Kloiber mit Ehefrau Ursula (Großmutter von Emilia Auersperg) gaben sich beim Opening die Ehre.