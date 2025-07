Katja Burkhard über Trennung von Hans Mahr: "War auf einem Ego-Trip"

In der NDR-Talksendung „Das!“ gewährte Katja Burkard (60) ungewöhnlich intime Einblicke in ihr Privatleben – und sprach zum ersten Mal offen über die einjährige Trennung von ihrem langjährigen Partner Hans Mahr (76)

Die RTL-Moderatorin, die im April ihren 60. Geburtstag feierte, machte dabei klar: Alter ist für sie kein Grund, sich zu verstecken – und auch nicht, um vor unbequemen Wahrheiten davonzulaufen. Die Beziehungskrise begann vor rund drei Jahren. Burkard schildert in ihrem Buch „60 ist das neue 60“, wie sie in dieser Lebensphase zunehmend ins Grübeln kam – auch über ihre Partnerschaft. „Ich war auf einem kleinen Ego-Trip“, gesteht sie im Gespräch mit Moderatorin Ilka Petersen. Der Grund für die Trennung sei kein Seitensprung gewesen – sondern der ganz normale Alltagsfrust. „Es waren einfach immer die gleichen Sachen, die nerven“, so Burkard.

Hans Mahr kämpfte „wie ein Löwe“

© Franz Neumayr

Die Entscheidung zur Trennung traf die Moderatorin selbst. Hans Mahr habe zwar „wie ein Löwe“ um die Beziehung gekämpft – dennoch ging das Paar zunächst getrennte Wege. Doch dann kam ein Schlüsselmoment: Während eines Abends in Hamburg bei Olivia Jones – mit zu viel Alkohol und vielen Zweifeln – klingelte plötzlich das Telefon. Es war Hans. Und Burkards Antwort kam aus tiefstem Herzen: „Ich liebe dich aber.“ Was wie ein kitschiges Drehbuch klingt, war der Anfang vom Comeback der Liebe.

Kein Therapeuten-Couch-Drama – nur ehrliche Gespräche

Katja Burkhard mit Ehemann Hanth Mahr © Getty

Eine Paartherapie brauchten sie nicht, so Burkard. „Wir haben einfach unglaublich viel geredet“, sagt sie und lächelt. Beide hätten erkannt, wie viel sie einander bedeuteten. Heute sind sie wieder glücklich vereint. „Wir waren einfach gottfroh, dass wir uns wiederhaben“, sagt sie mit sichtbarer Erleichterung. Katja Burkard zeigt sich in dieser Phase als moderne Frau, die sich nicht versteckt. Ihre Offenheit macht Mut – und vor allem deutlich: Auch nach 25 Jahren Liebe und mit 60 Jahren Lebenserfahrung lohnt sich manchmal ein Neuanfang.