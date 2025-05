Klima-Gipfel: Arnie im Anflug auf Wien

Am Dienstag wird Arnold Schwarzenegger in Wien zum "Austrian World Summit" erwartet - in Österreich landen soll er aber schon früher

Wenn Arnold Schwarzenegger nach Österreich kommt, ist ihm Aufmerksamkeit gewiss – und das nicht nur wegen seiner Hollywood-Vergangenheit. Seit 2017 sorgt der „Terminator“ mit dem von ihm ins Leben gerufenen "Austrian World Summit" jedes Jahr für prominente Reden und medienwirksame Bilder in Wien. Am 3. Juni ist es wieder so weit: Im noblen Ambiente der Hofburg diskutiert der gebürtige Steirer mit internationalen Größen wie Tony Blair, Nico Rosberg und Felix Neureuther über die Klimakrise. © APA/TOBIAS STEINMAURER × Doch bevor Schwarzenegger am Rednerpult mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seinen Gästen über globale Herausforderungen spricht, soll ihn sein Weg zurück in die Heimat führen. Geplant ist ein Abstecher nach Thal bei Graz, wo der 77-Jährige nicht nur alte Freunde wie Peter Urdl treffen möchte, sondern vielleicht auch dem Arnold-Schwarzenegger-Museum einen weiteren Besuch abstattet – ein Ort, der seine beeindruckende Karriere vom Bodybuilder zum Gouverneur und Weltstar würdigt. Arnold Schwarzenegger mit BossHoss © Getty × Schon oft betonte Schwarzenegger seine enge Verbindung zur Steiermark. Der „Austrian World Summit“ mag sein internationales Herzensprojekt sein – doch das echte Zuhause bleibt für ihn Thal. Und so gilt einmal mehr: „I’ll be back“ – Versprochen ist versprochen.