LH Mikl-Leitner ehrt Gunnar Prokop mit „Gläsernem Leopold“ in St. Pölten

Große Ehre für eine große Persönlichkeit des Sports: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat am Dienstag im Landhaus St. Pölten den „Gläsernen Leopold“ an Gunnar Prokop überreicht – anlässlich seines 85. Geburtstages und für sein jahrzehntelanges Wirken im niederösterreichischen Sport.

In feierlichem Rahmen übergab Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den „Gläsernen Leopold“ an Leichtathletik- und Handballtrainerlegende Gunnar Prokop. Freunde, Familie und Wegbegleiter versammelten sich im Milleniumssaal des Landhauses St. Pölten, um dem Jubilar zu gratulieren.

„Noch kein bisschen leise“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Jubilar Gunnar Prokop mit dem Gläsernen Leopold und Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll. © NLK Pfeiffer

In ihrer Laudatio würdigte Mikl-Leitner den 85-Jährigen als „große Persönlichkeit des niederösterreichischen Sports“, die mit Leidenschaft, Leistungsbereitschaft und Begeisterung Generationen geprägt habe. Gemeinsam mit seiner verstorbenen Ehefrau Liese Prokop habe er den Grundstein für das Sportland Niederösterreich gelegt, Talente gefördert und Strukturen geschaffen, die bis heute wirken. „Ihr beide seid die Gründereltern des Sportlandes Niederösterreich“, so die Landeshauptfrau.

Vom Leichtathletiktrainer zur Handballlegende

Mikl-Leitner erinnerte an Prokops beeindruckende Laufbahn – vom erfolgreichen Leichtathletiktrainer über den legendären Handballmanager, der die Hypo Südstadt zu acht Champions-League-Titeln führte, bis hin zum begeisterten Ausdauersportler. „Was du von anderen verlangst, verlangst du auch von dir selbst“, betonte sie.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Gunnar Prokop, der zum 85. Geburtstag auch eine Geburtstagstorte sowie – als passionierter Radfahrer – auch einen blau-gelben Fahrradhelm überreicht bekam. © NLK Pfeiffer

Auch seine ungebrochene Energie beeindrucke: Selbst nach Verletzungen sei Prokop immer wieder aufgestanden. Noch heute erklimme er regelmäßig den Großglockner mit dem Rad. „Du bist ein Vorbild an Willenskraft und Lebensfreude“, sagte Mikl-Leitner. Seine größte Kraftquelle sei seine Familie, insbesondere seine Kinder, Enkel und Urenkel sowie sein Zuhause in Annaberg.

Dank und Rückblick

In seiner Rede zeigte sich Prokop bescheiden: „85 ist keine Leistung, das wird man einfach.“ Er blickte auf seine Kindheit, seine Sportlerkarriere und sein Lebensmotto zurück: „Seele, Geist und Körper im Einklang war schon meine Grundidee im Sport. Heute weiß ich: Die Psyche lenkt das Leben.“

Gratulanten und weitere Auszeichnungen

Christoph Schuh, Generalsekretär der Franz Klammer Foundation mit dem Geburtstagsscheck, Jubilar Gunnar Prokop und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (v.l.n.r.). © NLK Pfeiffer

Unter den Gratulanten befand sich auch Christoph Schuh, Generalsekretär der Franz-Klammer-Foundation, der im Namen von Franz Klammer Grüße und einen Scheck über 2.500 Euro überbrachte. Der Betrag soll jungen Sportlerinnen und Sportlern zugutekommen.

Der „Gläserne Leopold“ reiht sich in eine beeindruckende Liste von Ehrungen ein: Bereits 1997 erhielt Prokop das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich, 2000 das Große Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich und 2004 den Berufstitel Professor.