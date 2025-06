Linkin Park heizen an Tag 2 dem Nova Rock ein

Rund 200.000 Fans über vier Tage verteilt erwartet - Anreise ohne größere Probleme - Dead Poet Society und The Fleur eröffneten

Das Nova Rock, das größte Rockfestival Österreichs, startete am Mittwoch bei sommerlichem, etwas windigem Wetter in Nickelsdorf im Burgenland. Die Anreise lief am Mittwochvormittag ohne gröbere Probleme. Ein Großteil der Besucher dürfte nach Angaben der Einsatzkräfte bereits auf dem Gelände sein. "Es ist sehr friedlich und ruhig", sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Bis inklusive Samstag werden wohl wieder über vier Tage verteilt rund 200.000 Fans auf den Pannonia Fields feiern. Im Mittelpunkt steht hier, wie immer die Rockmusik - und mit ihr die internationalen Star-Acts.

Am Donnerstag stehen mit Linkin Park, Rise Against, Iggi Pop und In Flames gleich mehrere musikalische Höhepunkte auf dem Programm. Eine Herausforderung könnten die Tagesgäste werden, die extra für den Auftritt von Linkin Park anreisen. Rund 7.000 Fans werden erwartet, die nach dem Konzert wieder abreisen, so ein Polizeisprecher. Für sie wurde ein eigener Parkplatz eingerichtet.

Horrorlabyrinth soll Gruseln lehren

Neu ist in diesem Jahr nicht nur das Design der ab Donnerstag bespielten Red Stage, deren Seitenteile als Adlerflügel gestylt sind. Erstmals sorgt ein Horrorlabyrinth für Gruseln.



Das Nova Rock dauert bis Samstag und wartet mit vielen weiteren Acts wie Cradle of Filth, Powerwolf, Slipknot, Electric Callboy, Dream Theater, Danko Jones und Deafheaven auf. 2026 findet das Festival erneut vom 11. bis 14 Juni statt. Early Bird Pässe und Tickets sind bereits erhältlich.