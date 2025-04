"look!" Beauty Awards 2025: Starke Frauen, große Wirkung

Bei den "look! Beauty Awards 2025" wurden Persönlichkeiten aus der Beauty-Branche ausgezeichnet, die mit Innovationskraft, professioneller Expertise und gesellschaftlicher Relevanz überzeugen. Die Preisträgerinnen stehen exemplarisch für aktuelle Entwicklungen und Trends der Branche

Schönheit hat viele Gesichter – und bei den look! Beauty Awards 2025 wurden genau diese gefeiert. Am Freitagabend versammelte sich das Who is Who der österreichischen Beauty- und Medienwelt im prachtvollen Ballsaal des Park Hyatt Vienna, um jene Persönlichkeiten und Marken auszuzeichnen, die die Branche nachhaltig prägen.

Silvia Schneider und Uschi Pöttler © Tischler ×

Unter der Moderation von Silvia Schneider erlebten rund 250 Gäste eine hochkarätige Gala mit inspirierenden Stories, glamourösen Laudationen und sehr persönlichen Momenten. Das Publikumsvoting der look!-Leserinnen entschied über die besten Produkte, bedeutendsten Innovationen und beeindruckendsten Role-Models.

Die Preisträgerinnen des Abends

Erika Freeman wurde mit dem „Lifetime Power Award“ geehrt. Ihre Lebensgeschichte bewegt: Als Kind vor den Nazis nach New York geflüchtet, wuchs sie im Waisenhaus auf, wurde später eine der einflussreichsten Psychoanalytikerinnen ihrer Zeit. Heute ist sie eine unverkennbare Stimme für Menschlichkeit, Selbstermächtigung und positive Energie.

Nadine Mirada und Birgit Schrowange © Tischler ×

Birgit Schrowange erhielt den „Women Empowerment Award“ – für ihren mutigen Umgang mit dem Älterwerden in der Öffentlichkeit. Als erste TV-Moderatorin im deutschsprachigen Raum zeigte sie sich mit grauem Haar on air – und wurde zur Symbolfigur für ein selbstbewusstes Altern.

Ana Jaksic, preisgekrönte Make-up-Artistin, wurde zur „Best Make-up Artist" des Jahres gekürt. Ihre Looks prägen internationale Kampagnen und TV-Produktionen – immer mit Fokus auf Individualität und Wirkung.

Zur „Beauty Visionärin des Jahres" wurde Sabine Apfolterer gekürt. Mit ihrem medizinisch-ästhetischen Zugang und einem hohen Anspruch an Natürlichkeit und Authentizität definiert sie moderne Beauty-Behandlungen neu.

Das internationale Model Milva Spina wurde als „Beauty Role Model of the Year" ausgezeichnet. Ihr klares Commitment zu Wellaging, Diversität und natürlicher Schönheit macht sie zur starken Stimme einer neuen Generation von Role Models.

Nadine Mirada, gefeierte Curvy-Influencerin, erhielt den Titel „Lifestyle & Beauty Influencer of the Year". Mit Millionenreichweite, Bodenständigkeit und positiver Message zeigt sie täglich, dass Schönheit keine Konfektionsgröße kennt.

Model Milva Spina © Tischler ×

Zu den Geehrten gesellten sich auch zahlreiche prominente Gäste wie TV-Talkerin Vera Russwurm und Medien-Manager Hans Mahr dazu und feierten bis spät in die Nacht hinein.