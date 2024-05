Lugner: DAS ist der genaue Fahrplan zur Hochzeit

Der Baumeister verrät den Ablauf seiner Traum-Hochzeit mit "Bienchen". Dabei sticht ein Detail ins Auge!

Der Countdown läuft. Bereits am 1. Juni werden Richard Lugner (91) und sein "Bienchen" Simone Reiländer im Wiener Rathaus "Ja" sagen. Mit 50 Gästen und einem aufregenden Programm. Letzteres schickte "Mörtel" jetzt per Aussendung an die Medien - inklusive Sperre für die Print-Berichterstattung bis Montag (3. Juni). Auf oe24.TV haben Sie jedoch die Gelegenheit, die Hochzeit live mitzuverfolgen.

Vom Eintreffen der Braut, bis zur Hochzeitsnacht

Um 13.50 Uhr startet das Lugner-Spektakel. Denn dann trifft die Braut im Rathaus Stiege 2 beim Aufgang zum Steinernen Saal ein. Die Trauung soll um Punkt 14 Uhr stattfinden. Sohn Alexander fungiert zum dritten Mal als Trauzeuge. 14.30 Uhr: Nach der Trauung gehen die Gäste über die Stiege hinter dem Brautpaar ins Erdgeschoss, um ein gemeinsames Foto zu machen. Anschließend werden alle in Oldtimer-Bussen zur Party-Location ins Palais Auersperg geführt.

Hochzeitstorte und früher Zapfenstreich

Um 15 Uhr gibt es einen Cocktail-Empfang im Palais. Eine halbe Stunde später werden die Gäste an die Hochzeitstafel gebeten. Um 16.45 Uhr wird die Torte angeschnitten und es folgt der Brauttanz. Bereits um 19 Uhr sind die Feierlichkeiten zu Ende.