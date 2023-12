Lugner: Hochzeit nächstes Jahr!

Überraschung im Hause Lugner: Tochter Jacqueline gibt ihrem Leo Kohlbauer das Ja-Wort

Hochzeiten hat der Baumeister ja schon einige hinter sich, doch auf die kommende freut sich Richard Lugner (91) besonders, denn wie er im Talk mit oe24.at verrät, hat sich seine Tochter Jacqueline (29) mit ihrem Lebensgefährten Leo Kohlbauer verlobt.

Leo Kohlbauer und Jacqueline Lugner © Andreas Tischler ×

Romantischer Antrag in Venedig

"Der Leo hat einen Verlobungsring besorgt und ist in Venedig in der Gondel vor ihr auf die Knie gegangen", erzählt "Mörtel". Kohlbauer habe eine Flasche Champagner dabei gehabt: "Da hat die Jacky es schon vermutet." Gemunkelt wurde es ja auch schon länger, jetzt ist es fix. "Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr heiraten." Jacqueline feiert am 12. Dezember ihren 30. Geburtstag. Der Baulöwe habe nicht gedacht, dass er sie so lange begleiten würde. "Unglaublich, dass ich das auch noch erlebe."

Lugner wieder fit

Richard selbst wurde kurzzeitig wieder von einer Verkühlung geplagt. "Es geht aber schon wieder und morgen bin ich auch zurück im Büro", sagt er. Weihnachten werde er mit der Tochter und dem Schwiegersohn in spe verbringen.