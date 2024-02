Lugners "Wildsau" Lydia - Tränenbeichte: "Wäre fast gestorben!"

Lugners „Wildsau“ Lydia unter Tränen bei „2 Minuten 2 Millionen“

Bei "2 Minuten 2 Millionen" wird es am Dienstag, 6.2., emotional: Ballermann-Sängerin Lydia Kelovitz tritt vor die hochkarätige Investoren-Runde. Sie bringt ihre „Genussmedizin“, den Wildsau-Kräuterbitter, mit und möchte die Business-Angels überzeugen, allen voran Müsli-Millionär Heinrich Prokop. „Ich hab‘ keinen Mann, ich hab‘ keine Kinder, aber mein Baby ist die ‚Wildsau‘. Da steck‘ ich meine ganze Energie und Kraft rein.“

Das ist ihr Produkt

Ihr Kräuterbitter soll vor allem gegen Verdauungsbeschwerden helfen und deftiges Essen auch bei einem empfindlichen Magen-Darm-Trakt leichter genießbar machen.

Lydia: Wäre fast gestorben

Die Idee zum Produkt hat Geschichte: „2016 bin ich fast gestorben“, erzählt Lydia Kelovitz. Sie hatte einen mechanischen Darmverschluss, ein Teil ihres Darms musste entfernt werden. Von da an ziert eine Narbe am Bauch ihren Körper, die sie daran erinnert. Doch dann kommen der sonst so schrillen Lydia die Tränen. Wie werden die Investoren über ihr Produkt urteilen?

