Christopher Dengg, Simone Lugner und Patrick Seebacher
© Jürgen Hammerschmid

Fest für alle Sinne

"Magisches Weihnachten" im Immersium:Wien

13.11.25, 13:35
Wo Kinderträume, Lichterglanz und Fantasie verschmelzen – mit Unterstützung von "Licht ins Dunkel". Ab 14. November 2025 verwandelt sich Wiens einziges immersives Familienmuseum in ein funkelndes Winterwunderland. Inklusiv, barrierefrei und mit Herz. 

Wenn Schneeflocken tanzen, Kinderaugen leuchten und die Luft nach Vorfreude duftet, dann ist sie da – die schönste Zeit des Jahres. Mit einer festlichen Preview wurde am Mittwochabend im Immersium:Wien das neue Wintererlebnis „Magisches Weihnachten“ eröffnet.

"Magisches Weihnachte" im Immersium:Wien

© Jürgen Hammerschmid

Ein multimediales Abenteuer, das Licht, Klang, Bewegung und eine immersive visuelles Weihnachtserlebnis, das in Zusammenarbeit mit Licht ins Dunkel entstanden ist, und die Werte des Vereins in einer zauberhaften Weihnachtsgeschichte verwebt.

FJ Baur und Herby Stanonik

© Jürgen Hammerschmid

© Jürgen Hammerschmid

Unter den Gästen der Preview zeigten sich zahlreiche bekannte Gesichter begeistert – darunter Simone Lugner und Patrik Seebacher, die gleich einen Brief an den Weihnachtsmann schrieben, sowie Künstler Franz-Josef Baur, Mr. Austria Christopher Dengg, Comedian Herby Stanonik und viele mehr. Zwischen funkelnden Lichtern, sanften Schneeflocken und festlicher Musik herrschte ein Gefühl kindlicher Freude – ein Vorgeschmack auf das, was BesucherInnen erwartet.

