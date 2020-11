Malovcic: Pech im Spiel, Glück in der Liebe?

Gerüchte um eine Beziehung zwischen Edita Malovcic und Florian Vana reißen nicht ab.

Outing. Bei Dancing Stars hat es zwar unverständlicherweise nicht bis zum Finale gereicht, dafür bereichert Tanzpartner Florian Vana nun das Leben von Schauspielerin Edita Malovčić. Gerüchte um eine Beziehung der beiden machen schon länger die Runde. Auch die Jury sprach die beiden bereits auf ihre Chemie an. Nun schrieb Edita auch eine liebevolle Instagram-Botschaft an Vana: „Alles, was ich auf diesem Parkett tanzen durfte, hat mir dieser Mann in sieben Monaten beigebracht. Unendliche Dankbarkeit! Unendliche Liebe!!!“, schreibt Malovčić zu einem gemeinsamen Foto. Darauf folgen auch noch zwölf Herzchen. Ist das der Beweis für ihre ­Liebe abseits des Parketts? Die Fans finden jedenfalls: „Ihr seid ein absolutes Traumpaar. Die Chemie stimmt zwischen euch.“