Margarita Gavrielova erweckt die "Göttinnen" in den Society-Ladys

Im Rahmen der Vernissage „Göttinnenkunst“ präsentierte die in Wien und Palma tätige Künstlerin Margarita Gavrielova weibliche Selbstermächtigung als kraftvolle Verbindung von Malerei, Grafik und Fotografie im Schloss Neugebäude

In ihrer „Göttinnenkunst“ inszeniert die in Wien und Palma tätige Künstlerin Margarita Gavrielova Frauen nicht als passive Musen, sondern als Verkörperung von Heilung, Transformation und dem Wiedererwachen weiblicher Stärke. Gavrielovas erste Vernissage im Schloss Neugebäude setzt mit ihrer „Göttinnenkunst“ genau an diesen Punkten an. „Seit meinem schweren Autounfall vor vielen Jahren ist es meine Mission, Frauen auf ihrem Weg zur Selbstermächtigung zu begleiten. Kurz gesagt: Der Thron gehört dir, du musst ihn dir nur nehmen!“, so Gavrielova. Diese Transformation von Frauen zu Göttinnen erfolgt durch „personalisierte Energiebilder“, die auf den Körper der Frauen projiziert werden. Kein einfacher Prozess, denn „… viele Frauen tragen tief in sich Selbstzweifel und fühlen sich oft nicht gut genug, sei es in Beziehungen oder im Berufsleben. Göttinnenkunst setzt auf eine tiefgreifende Veränderung: Nicht durch Willenskraft allein, sondern durch die bewusste Neugestaltung des inneren Selbstbildes können Frauen ihre wahre Stärke und ihr Potenzial entfalten“, erklärt die 39-Jährige.

Katharina Baumgartner © Kaiser Photo ×

Zahlreiche prominente Damen wie Winzerin Katharina Baumgartner, Astrologin und Coachin Irmie Schüch-Schamburek oder Fotografin Monika Fellner folgten Gavrielovas Einladung und ließen sich von ihr in „Göttinnen“ transformieren. Designer La Hong Nhut, Unternehmer Friedrich Schiller, Miss Austria Lucia Sisic, Produzent Klaus Biedermann, u.v.a. Miss Austria Lucia Sisic: „Die Göttinnenkunst lehrt uns, dass gerade unsere inneren Kämpfe der Ursprung unserer Stärke sind. Wenn wir lernen, sie mit Geist und Seele zu vereinen, dann wachsen wir über uns hinaus.“ Als Göttin inszenieren ließ sich auch Astrologin und Coach Irmie Schüch-Schamburek. „Darstellungen von schönen, kraftvollen, selbstbewussten, einzigartigen und zugleich sehr femininen Frauen finde ich in Zeiten, in denen diese Frauenbilder vielerorts einen Rückschritt erfahren, sehr wichtig. Ich bin froh und stolz, Teil dieses Projektes sein zu dürfen.“

Friedrich Schiller mit Margarita Gavrielova © Kaiser Photo ×

Und auch Männer fühlten sich von dem Projekt angesprochen. Klaus Biedermann: „Was mich vor allem begeistert, ist die Einzigartigkeit des Projekts. Spiritualität, Technik und Ästhetik werden hier in einer Kunstform vereint, die mir weltweit in dieser Form noch nie untergekommen ist.“

La Hong Nhut und Claudia Mark © Kaiser Photo ×

Wie sich Frauen in Göttinnen verwandeln

Monika Fellner © Kaiser Photo ×

Die Technik hinter den Kunstwerken basiert auf dem Channeling und der Malerei von Energien archetypischer weiblicher Göttinnen. Über 40 verschiedene Göttinnen-Energien stehen zur Auswahl, die nach einem persönlichen Gespräch mit der Frau individuell bestimmt werden. Das bevorzugte Energiebild wird auf den Körper der Frau projiziert, fotografiert und zu einer einzigartigen Collage verarbeitet. Jedes Kunstwerk wird mit passenden Accessoires versehen, die die jeweilige Göttin symbolisieren. Optional können die Bilder beleuchtet werden, um auch am Abend eine besondere Atmosphäre der Ermächtigung zu schaffen.