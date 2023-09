Marolts Dirndlschleife verrät Beziehungsstatus

Larissa trägt die Schleife rechts. Das würde bedeuten, dass sie vergeben ist

Bei Cathy Hummels' "Wiesnbummel" tummelten sich Montagabend etliche VIPs. Darunter auch Schauspielerin Larissa Marolt. Und während Cathy selbst auf "Frischfleisch" hoffte und ihre Dirndlschleife rechts trug, um zu symbolisieren, dass sie Single ist, war die der Österreicherin links gebunden.

© Getty Images Larissa Marolt und Cathy Hummels ×

© Getty Images Auch Shalimar Heppner feierte bei Cathy Hummels "Wiesnbummel" ×

Marolt und Sudler-Smith?

Die linksgebundene Schleife bedeutet so viel, wie: Ich bin vergeben. Offiziell sah man Marolt seit der Trennung von Whitney Sudler-Smith nicht mehr an der Seite eines Mannes. Über ein Liebes-Comeback wurde immer wieder spekuliert. Es tauchten auch gemeinsame Urlaubsfotos auf. Bestätigt hat Larissa die Gerüchte jedoch nicht. Bis jetzt? Oder gibt es gar einen neuen Mann an ihrer Seite?