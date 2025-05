Mateschitz-Ex: Jetzt zeigt sie ihre neue Liebe

Bereits im Herbst letzten Jahres - zwei Jahre nach dem Tod von Didi Mateschitz - kamen die ersten Liebes-Gerüchte um Marion Feichtner auf. Jetzt trat sie bei einer Gala in Salzburg erstmals mit ihrer neuen Liebe öffentlich auf

Jetzt ist es offiziell: Marion Feichtner, langjährige Lebensgefährtin des verstorbenen Red-Bull-Gründers Didi Mateschitz, zeigt sich erstmals öffentlich mit ihrem neuen Partner. Bei der glamourösen Eröffnungsgala des "Austrian Alpine Open" Golfturniers auf Gut Aiderbichl setzten die beiden am Mittwochabend ein eindeutiges Zeichen: Sie sind ein Paar – und wollen sich nicht länger verstecken. Rund 350 Gäste waren bei dem Event anwesend, als Marion Feichtner von Fotografen um ein Bild gebeten wurde, deren Bitte sie gerne nachkam - unter der Bedingung, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund abgelichtet wird. Damit war klar: Die Liebe zu Ex-Fußballprofi Thomas Winklhofer (54) soll nicht länger hinter verschlossenen Türen bleiben.

Thomas Winklhofer © Neumayr ×

Der neue Mann an Feichtners Seite ist in der österreichischen Sportwelt kein Unbekannter: Winklhofer stammt aus Seekirchen am Wallersee und war über viele Jahre fixer Bestandteil von Austria Salzburg. Weitere Stationen seiner aktiven Laufbahn: 1. FC Saarbrücken und FC Red Bull Salzburg. Auch für das österreichische Nationalteam stand er insgesamt 21 Mal auf dem Platz.

Mark Mateschitz (mit Sonnenbrille) rechts daneben seine Freundin Vici Swarovski und Didi-Mateschitz-Lebensgefährtin Marion Feichtner. © GEPA pictures/ David Geieregger ×

Schon seit Ende 2024 sind die beiden ein Paar – wie oe24 damals bereits berichtete. Öffentlich hielten sie sich jedoch lange zurück. Umso größer war nun der Auftritt beim Golfturnier, der nicht nur sportlich, sondern auch emotional für Aufsehen sorgte. Marion Feichtner, die nach dem Tod von Mateschitz weitgehend aus dem Rampenlicht verschwunden war, scheint in Winklhofer nun einen neuen Lebensmenschen gefunden zu haben. Der Auftritt auf Gut Aiderbichl gilt als deutliches Signal: Die beiden stehen zu ihrer Liebe – und gehen ab sofort Seite an Seite durchs Leben.