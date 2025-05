Mausi Lugner: Geheimer Trip zum 60. Geburtstag - mit neuem Freund?

Die Ex-Frau des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner gibt sich im Gespräch mit oe24 wieder einmal kryptisch. Ihren Geburtstag will sie "weit, weit weg" verbringen.

Die Society munkelt: Hat Christina „Mausi“ Lugner wieder Schmetterlinge im Bauch? Die 59-Jährige wurde in letzter Zeit auffällig oft in Begleitung des 84-jährigen Unternehmers und Millionärs Karl Schweigl gesehen – besser bekannt als der „Zuckerlbaron“.

Ob in Venedig, Kitzbühel oder Baden, ja sogar auf Teneriffa – die beiden sollen viel gemeinsame Zeit verbracht haben. Mausi selbst wiegelt ab: Schweigl sei „nur ein Freund“. Doch wer Mausi kennt, weiß: So einfach ist das selten.

Ein Mann nach ihrem Geschmack?

In ihrem Umfeld wird jedenfalls schon heftig getuschelt. Denn: Schweigl erinnert mit seinem Aussehen stark an Ernst Prost, Mausi Lugners Ex-Lebensgefährten. Und auch finanziell scheint er ins Beuteschema zu passen – immerhin wird sein Vermögen auf rund 250 Millionen Euro geschätzt.

Otto Retzer, Christina Lugner und Karl Schweigl im Dezember 2024 in Kitzbühel © zVg ×

Geburtstagspläne im Geheimen

Am 2. Juni wird Mausi 60. Wie sie verrät, feiert sie ihren Ehrentag „weit, weit weg“. Wo genau, das bleibt geheim – und mit wem, erst recht. „Mit Freunden“, lässt sie durchblicken. Ob Karl Schweigl da auch mit von der Partie ist? Spekulationen sind jedenfalls erlaubt.

Mausi Lugner mit Torte © Andreas Tischler ×

Allzu lang dauert der Trip aber nicht – denn am 10. Juni lädt Mausi zur großen Geburtstagssause im Strandcafé an der Alten Donau. Wer dann an ihrer Seite auftaucht, wird wohl mehr verraten als tausend Worte. Die Society-Lady macht es jedenfalls wie immer spannend.