Mausi Lugner: Nach Kitzbühel jetzt zum Ex nach Teneriffa

Die letzten zwei Wochen genoss Christina „Mausi“ Lugner (59) ungewohnt alpine Festtage. Statt der traditionellen Weihnachtsreise auf die Malediven ging es dieses Jahr mit Tochter Jacqueline und Schwiegersohn Leo Lugner zum Skifahren nach Kitzbühel. Doch auch in den Bergen ließ die Unternehmerin das glamouröse Leben nicht zu kurz kommen. Zwischen Ski-Ausflügen standen Treffen mit Freunden auf dem Programm – begleitet von reichlich Champagner. Ein Highlight war die Neujahrsfeier bei ihrem Bekannten Karl Schweigl - Besitzer der Udo Jürgens Villa -, wo auch Schauspieler Otto Retzer mit von der Partie war.

Otto Retzer, Christina Lugner und Karl Schweigl © zVg ×

Nun geht es für die Society-Lady zurück nach Wien, allerdings nur für kurze Zeit. Am 8. Januar steht im Marchfelderhof das traditionelle Künstler-Neujahrsfest an, ein Fixpunkt in ihrem Kalender. Doch schon einen Tag später hebt sie Richtung Teneriffa ab – zurück in die Wärme. Auf Teneriffa hat Lugner ein zweites Zuhause – genau wie ihr Ex-Freund, der „Alm-Öli“ Ernst Prost.

Mausi Lugner strahlte an der Seite ihres Ex-Freundes Ernst Prost. © Andreas Tischler

Die beiden lernten sich einst auf der Insel kennen und verbindet bis heute eine freundschaftliche Beziehung. Ein zufälliges Treffen mit Prost sieht Lugner gelassen: „Wir wir verstehen uns nach wie vor gut und sind befreundet“, so Mausi.