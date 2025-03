Melissa Naschenweng am Bauernbundball dreist bestohlen!

Erst sorgte der Schlager-Star mit ihrer "Strip-Einlage" für Begeisterung, dann wurde sie dreist bestohlen

Der steirische Bauernbundball war nicht nur der größte Ball Europas, sondern auch ein besonderes Highlight für Melissa Naschenweng. 16.000 Fans jubelten der Chart-Stürmerin zu, als die die Bühne betrat und eine Mega-Show hinlegte. Dazu gehörte auch ein ganz besonderes Detail.

Melissas heißer Strip © Instagram

Im pinken Dirndl ging Melissa auf die Bühne und heizte die Stimmung ordentlich an. Nach dem ersten Song sorgte sie für Mega-Jubel im Publikum, als sie sich ihr Dirndl förmlich vom Leib riss. Darunter trug Naschenweng - no na - eine pinke Lederhose und ein bauchfreies Top. So bestritt sie den Rest ihres Auftritts. Die Ernüchterung kam erst nach der Show...

Melissa Naschenweng © Instagram

Beim Zusammenpacken stellte Melissa fest: Das Dirndl ist weg! Jenes Dirndl, das sie auf der Bühne auszog wurde der Sängerin gestohlen. "Hoffentlich hat der Fladerer a Freid mit'n Dirndl, er war mir nämlich selber zu eng", nimmt die auf Instagram ihren Verlust nicht allzu schwer. Eigentlich hätte Naschenweng den "Strip" erst für das Ende der Show geplant gehabt, aber zog es dann bereits nach dem ersten Song aus.

Melissa Naschenweng © Instagram

Wer auch immer das Dirndl gestohlen hat - Tragen wird es die Person wohl nicht können. Naschenwengs Look darin ist zu bekannt und der Dieb wäre schnell entlarvt.