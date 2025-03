Miss Europe Beatrice Turin auf den Spuren von Marilyn Monroe

Mit ihrer neuen Single "Diamonds Are A Girl's Best Friend" verleiht Beatrice Turin dem legendären Klassiker einen frischen, modernen Glanz. Inspiriert von der unvergesslichen Marilyn Monroe, die 2026 ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte.

Beatrice Turin bleibt mit ihrer Coverversion nicht bei einer simplen Neuinterpretation stehen, sondern setzt mit "Diamonds Are A Girl's Best Friend" ein musikalisches Statement. Gemeinsam mit der mehrfach für den Music Amadeus Award nominierten Sängerin Natalie Holzner entstand eine dynamische Version des Klassikers, die nostalgische Eleganz mit modernen Pop-Elementen verbindet. Der Song verspricht, sowohl Liebhaber klassischer Hollywood-Romantik als auch Fans zeitgenössischer Popmusik zu begeistern.

Beatrice Turin beim "Monroe-Shooting" © Sarah Katharina Photography ×

Beatrice Turin: Musik trifft auf Mode

Ob auf internationalen Laufstegen oder mit ihrer Musik – Beatrice Turin steht für Stil und Ausdruckskraft. Sie hat als Model und Musikerin auf den großen Fashion Weeks in New York, Berlin, Stockholm und London ihre Spuren hinterlassen und begeisterte das Publikum auch bei den Filmfestspielen in Cannes, wo sie im legendären Hotel Carlton auftrat. Die britische Vogue beschreibt sie als eine neue Symbiose zwischen Musik und Fashion – eine einzigartige Kombination, die sie auch in ihrer neuen Single zelebriert.

"Marilyn Monroe"-Shooting im Parkhotel Schönbrunn

Begleitend zur Single-Veröffentlichung wurde ein aufsehenerregendes Fotoshooting im Austria Trend Hotel Parkhotel Schönbrunn realisiert. Unter der kreativen Leitung von Artdirector Wolfgang Reichl und Starfotografin Sarah Katharina Hochmayer verwandelte sich Beatrice Turin in eine moderne Marilyn Monroe. Die Topstylistin Sorina Steiner der Cambio Beauty Academy arbeitete zusammen mit Claudia Kriechbaumer, die bereits Opernball-Stargast Leni Klum geschminkt hat, um einen unvergleichlichen Look zu kreieren.

Beatrice Turin über ihre neue Single

"A childhood dream finally comes true", singt Beatrice Turin in ihrer eigenen Interpretation von "Diamonds Are a Girl's Best Friend". Schon als kleines Mädchen faszinierte sie die glamouröse Welt Hollywoods mit ihren Roben, Frisuren und dem einzigartigen Flair. "Ich war in Los Angeles im Hollywood Museum und habe dort die Originalkleider von Marilyn Monroe bestaunt. Ich möchte Marilyn nicht kopieren, sondern eine moderne, selbstbewusste Marilyn Monroe sein. Deshalb singe ich in meinem Songtext: 'Try to be the very best of you' – das ist mein Lebensmotto."

Musikvideo ab sofort auf YouTube

Parallel zum Shooting entstand das Musikvideo zu "Diamonds Are a Girl's Best Friend" im Parkhotel Schönbrunn. Der talentierte Filmemacher Kristian Schark aus Klosterneuburg inszenierte ein kunstvolles Zusammenspiel aus Modeshooting und Musikvideodreh, das die Vielseitigkeit von Beatrice Turin als Sängerin und Model eindrucksvoll einfängt. Das Musikvideo ist bereits online und verspricht, ein weiteres Highlight in der Karriere der Ausnahmekünstlerin zu werden.

Mit "Diamonds Are a Girl's Best Friend" setzt Beatrice Turin ein strahlendes Zeichen für Glamour, Weiblichkeit und musikalische Klasse – ein funkelndes Juwel in der Popwelt!