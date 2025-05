Miss Europe Beatrice Turin startet mit neuem Hit in den Sommer

Mit mitreißenden Beats, sommerlichen Vibes und jeder Menge Gute-Laune-Garantie meldet sich Beatrice Turin pünktlich zum Start der warmen Jahreszeit zurück. Ihre brandneue Single „Dance Dance“ ist ein echter Stimmungsmacher – perfekt für heiße Partynächte und entspannte Tage am Pool

Sie ist der Tausendsassa unter den Popstars. Egal ob am Laufsteg, beim Moderieren oder auf der Bühne - Miss Europe Beatrice Turin startet so richtig durch. Diesmal hat Bea mit "Dance Dance" einen Sommerhit am Start. Der energiegeladene Song stammt aus der Feder des aufstrebenden Pop-Duos Mira & Adam und wurde vom renommierten Produzenten Klaus Biedermann veredelt. Entstanden ist ein eingängiger Ohrwurm, der Lust auf Sonne, Strand und ausgelassenes Feiern macht.

Beatrice Turin © Joel Noboa ×

Ein besonderes Highlight: Der Rap-Part des Songs wurde erstmals vollständig mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt – ein spannendes Novum in der österreichischen Pop-Szene. Damit wagt Beatrice Turin nicht nur musikalisch, sondern auch technisch einen Schritt in die Zukunft.

Beatrice Turin beim "Monroe-Shooting" © Sarah Katharina Photography ×

„Dance Dance“ ist eine Hommage an das Leben und an all die kleinen Momente, die man gemeinsam feiert. Beatrice selbst sagt über ihre neue Single: „Ich möchte die Menschen daran erinnern, wie schön es ist, einfach loszulassen und sich von Musik tragen zu lassen.“

Beatrice Turin "Dance Dance" © Hersteller ×

Der Song ist ab diesem Freitag auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar – und dürfte schon bald zum Sommerhit 2025 avancieren.