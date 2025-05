Miss Europe begeistert Fans in Kroatien

Beatrice Turin ging mit Silvio Samoni & Co. auf große Fan-Reise in den beliebten Ferien-Ort Icici ans Meer in Kroatien

Für Miss Europe Beatrice Turin war es nicht nur eine Premiere, in Kroatien aufzutreten, sondern es war auch die erste Busreise in ihren Leben. Fünf Fan-Busse machten sich mit Kärntner Lokal-Größe Silvio Samoni, Fausta Gallelli und eben Bea auf nach Kroatien, wo die Stars ihr Konzert gaben. "Es war ungewohnt, aber lustig", scherzt Bea. "Insgesamt waren es rund 300 Leute aufgeteilt auf fünf Autobusse, die im Convoy nach Kroatien fuhren"; erzählt die fesche Miss weiter. Beatrice Turin mit Silvio Samoni und Fausta Gallelli in Kroatien © Privat × Bereits im Bus war die Stimmung großartig und ebenso das Konzert von Beatrice und Silvio und Fausta. Gefeiert wurde unter anderem das 15-jährige Bühnen-Jubiläum von Samoni, der goldenen Stimme vom Wörthersee. Beatrice Turin in Kroatien © Privat × Mit von das Partie war auch Beas Ehemann Heimo, der die Zeit am Meer aber nicht allzu sehr genießen konnte, da sein Telefon als Beas Manager zur Zeit permanent klingelt. "Wir pendeln zwischen Tonstudio, wo Bea gerade einen neuen Song aufnimmt. Dann steht die 'Starnacht am Neusiedler See' auf dem Programm und gleich danach hat Bea einen weiteren TV-Auftritt. Dazwischen sind wir bei Harald Glööckler in Berlin eingeladen. Da bleibt nicht viel Zeit für andere Dinge", ächzt Heimo. Beatrice Turin in Kroatien © Privat × Zeit nehmen werden sich Heimo und Bea aber spätestens am 2. Juli, denn da feiern sie ihren dritten Hochzeitstag - die Leder-Hochzeit.