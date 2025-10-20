Mit 100.000 Euro: Bernd Schlacher rettet das "neunerhaus Café"

Mit einer starken Geste der Solidarität hat Gastronom Bernd Schlacher den Fortbestand des "neunerhaus Cafés" gesichert. Durch ein Charity Dinner im Wiener Steirereck kamen beeindruckende 100.000 Euro an Spenden zusammen

Das "neunerhaus Café" gilt als Ort der Begegnung – offen für alle, die sonst oft übersehen werden. Von Dienstag bis Freitag werden dort frisch zubereitete, gesunde Mittagsspeisen auf freier Spendenbasis angeboten. Für viele Wienerinnen und Wiener ist das Café weit mehr als ein Lokal – es ist ein Stück Würde, Gemeinschaft und Wärme.

Im Mai 2025 startete Szene-Gastronom und Hotelier Bernd Schlacher einen Spendenaufruf an die Wiener Gastroszene und Hotellerie, um das Projekt zu unterstützen. Das Highlight: Ein exklusives Falstaff "CEO Charity Dinner" im Steirereck, bei dem Starkoch Wolfgang Puck gemeinsam mit Schlacher und Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam für den guten Zweck kochte.

Bernd Schlacher, Daniela Unterholzner, Wolfgang Rosam © Tischler

Das Ergebnis: 100.000 Euro für das „neunerhaus Café“ – und damit die finanzielle Sicherung des Projekts für die kommende Zeit.

Der symbolische Scheck wurde direkt im "neunerhaus Café" an Geschäftsführerin Mag.a Dr.in Daniela Unterholzner übergeben – von Bernd Schlacher und Wolfgang Rosam persönlich. Schlacher zeigte sich dankbar für die breite Unterstützung der Wiener Szene: "Das neunerhaus Café ist ein soziales Wohnzimmer für alle, die sonst oft übersehen werden."