× Mobbing-Drama um Online-Star

Unternehmer Oscar Karem und seine Freundin wurden online beschimpft & bedroht.

Schock. Alles begann mit der wirtschaftlichen Trennung von Unternehmer und Wirtschaftsinfluencer Oscar Karem und seinem Geschäftspartner. Kurz darauf erschienen auf YouTube ­Videos, in denen der Geschäftsmann diffamiert und beschimpft wurde. Der Zorn der Community schwappte auch auf Karems Lebensgefährtin und ein­stige oe24.TV-Moderatorin Diana König über. Beschimpfungen und sogar Morddrohungen standen dabei auf der Tagesordnung. „Mein Partner führt ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Neider gibt es immer, aber alles hat Grenzen“, ärgert sich König im ÖSTERREICH-Talk und leitete entsprechende Schritte ein.

Morddrohung: Solche Briefe flattern König ins Haus.

Unternehmer wurde bei Kunden schlechtgemacht

Anzeige. Sie erstatte sowohl in Deutschland als auch in Österreich Anzeige gegen die Agitatoren. Weil die Mühlen der Justiz aber in ihrem Fall nur langsam mahlen, begann König selbst nachzuforschen, wer hinter den Attacken steckt. „Unser Umfeld und ein Teil unserer Kunden haben uns darüber informiert, das Oscars Ex-Partner diese Lügen verbreitet hat“, so König. Die Beweise für ihre Behauptung liegen bereits beim Anwalt von König und Karem.

Man kann nur hoffen, dass sich die Dinge aufklären und bald wieder Ruhe in der Influencer-Szene einkehrt.

Drohungen und Beschimpfungen

Die Kommentare und Nachrichten sind heftig.