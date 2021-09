Moretti: TV-Krimi mit Tochter Antonia

Erste Zusammenarbeit von Vater und Tochter vor der Kamera.

Familienbande. Eine scheinbar glückliche Winzer-Familie in Südtirol wird von der Mafia-Vergangenheit des Familienvaters eingeholt: Das ist der Plot des neuen TV-Zweiteilers Im Netz der Camorra in der Regie von Andreas Prochaska, der am Samstag um 20.15 auf ServusTV ausgestrahlt wird. Im Zentrum steht mit Tobias Moretti und Ursina Lardi ein Ehepaar und dessen Tochter, die von Antonia Moretti dargestellt wird. Es ist die erste Zusammenarbeit von Vater und Tochter vor der Kamera.

Nicht geplant

Zufall. Geplant war diese allerdings nicht, wie Antonia Moretti im Talk zugibt. „Das war nie geplant. Es hatte sich niemand überlegt, es stand auch nie im Raum“, so die junge Schauspielerin zur APA. Glück­lich und dankbar über die Zusammenarbeit war sie aber dennoch, da sie „als Schauspielerin, die noch viel Erfahrung sammeln will, mit diesem tollen Team arbeiten“ konnte. Und ein stolzer Papa ist ebenfalls ein Ansporn.

Zu sehen ist der packende Thriller morgen Abend als Zweiteiler auf ServusTV. Teil 1 startet um 20.15 Uhr, Teil 2 gleich im Anschluss um 21.55 Uhr.