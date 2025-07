Muchas auf Kultur-Tour in Kärnten

Auf Schloss Taggenbrunn genoss das Verleger-Paar einen Abend mit kulinarischen und musikalischen Highlights

Ein neues Konzept und durchaus gelungen: Zu einem magischen Dinner- und Konzertabend in der Burg Taggenbrunn, der Vorzeige-Immobilie der Familie Riedl, lud Burg-Caterer Jezercek. Und geigte gastronomisch mit einem 3 Gang Menü auf. Ekaterina und Christian W. Mucha waren begeistert:

Christian und Ekaterina Mucha © Privat

Nach drei Monaten an der Côte d' Azur lebt das Verlegerpaar nun wieder am Wörthersee und belebt Schloss Drasing in Krumpendorf. Mucha zu oe24: "Die Sängerin Marie-Anne Manca Izmajlova und ihre Band könnten die tolle Akustik unseres Renaissance-Innenhofes perfekt nutzen. Und Kultur ist in unserem Schloss bei uns und unseren Freunden stets herzlich willkommen"

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, damit die Muchas ihre Kulinarik-Tour um de Wörthersee fortsetzen können.