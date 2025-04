Nach Freispruch im Betrugsprozess: Kalteneggers feiern Mega-Party mit Christina Stürmer

100 geladene Partner und prominente Gäste feierten bei einem Privatkonzert von Christina Stürmer das von Katarina und Helmut Kaltenegger gegründete Unternehmen und ihre Geschäftsidee: den Handel mit Goldprodukten als Termingeschäft

Noch bis vor kurzem saßen Katarina und Helmut Kaltenegger wegen vermeintlichen Anlegerbetrugs mit einer Goldmine in Guyana auf der Anklagebank der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Der Schaden soll sich auf über 30 Millionen Euro belaufen haben. Im März konnte das Unternehmerpaar dann endlich aufatmen - Freispruch! Ein guter Grund zu feiern. Und das taten die Kalteneggers am Donnerstag in Rosi Schipflingers legendärer Sonnbergstubn - mit rund 100 Freunden und Geschäftspartnern.

Rosi Schipflinger mit Helmut und Katrina Kaltenegger © Rising Productions ×

Auf 1200 Meter Meereshöhe gelegen, feierten Partner und prominente Gäste wie unter anderem Fussballtrainer und Champions-League-Sieger Carsten Jancker, Model Ivana Essl, DTM-Driver Luca Engstler sowie Vollblutwirtin Rosi Schipflinger den Höhenflug der TGI AG.

Luca Engstler und Ivana Essl © Rising Productions ×

Christina Stürmer und Carsten Jancker © Rising Productions ×

Ein besonderes Highlight des Abends war der Auftritt von Christina Stürmer. Die österreichische Pop-Ikone sorgte mit ihrer Band für eine mitreißende Stimmung und ein musikalisches Feuerwerk ihrer größten Hits. Als sie ihren Song "Ich lebe" anstimmte, wurde dieser zur inoffiziellen Hymne der Veranstaltung und spiegelte perfekt das Lebensgefühl des Abends wider.