Neue Details: DARAN starb Josef Winkler (†56) wirklich

Anfangs hieß es, der Promi-Friseur habe einen Herzinfarkt erlitten, das soll allerdings nicht stimmen.

Der österreichische Promi-Friseur Josef Winkler ist im Alter von 56 Jahren verstorben. Winkler war über Jahrzehnte hinweg eine feste Größe in der Wiener Society und betreute zahlreiche prominente Persönlichkeiten, darunter Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, Kabarettist Josef Hader und Society-Lady Christina "Mausi" Lugner.​

Josef Winkler, Mausi, Mucha © Fuhrich ×

Tragisches Schicksal

Sein Salon "Zur schwarzen Bürste" in der Wiener Innenstadt galt als Treffpunkt der High Society. Nach einem schweren Treppensturz im Jahr 2022, der ihn für mehrere Wochen ins künstliche Koma versetzte, musste Winkler seine Tätigkeit als Friseur stark einschränken. Trotz gesundheitlicher Herausforderungen kehrte er im Jahr 2024 in den Beruf zurück und arbeitete geringfügig bei "Style It – Mina & Nikolina" am Ruprechtsplatz 1 im ersten Bezirk. Dort veranstaltete er gemeinsam mit Christina Lugner ein vorweihnachtliches Get-together mit Frisuren-Tipps für die besinnliche Zeit. ​

Doch kein Herzinfarkt?

Anfangs hieß es, Josef Winkler habe einen Herzinfarkt erlitten. Das bestätigte auch seine Frau Karin gegenüber oe24. Doch wie Wiener-Urgestein Marianne Kohn jetzt in einem Facebook-Beitrag schreibt, soll es ein Schlaganfall gewesen sein, der ihn das Leben gekostet hat. Seine Schwester habe ihn tot aufgefunden. Ganz Wien ist derzeit in Trauer um den Liebling der Society.