Neue Liebe: Jetzt spricht Gabalier!

Nach Liebes-Gerüchten meldete sich Andreas Gabalier auf Instagram zu Wort.

Hartnäckig. Seit mehreren Wochen gehen in Graz hartnäckige Gerüchte um eine neue Frau im Leben von Andreas Gabalier um. Dabei fällt immer wieder ein Name: Lisa Wieser. Die einstige Büroleiterin von Ex-Kanzler Sebastian Kurz soll das Herz des Chart-Stürmers erobert haben. Immer wieder werden die beiden gemeinsam beim Feiern gesehen – oder doch alles harmlos?

Aufklärung. Die Antwort darauf gibt Gabalier nun selbst in einer Instagram-Story. „Ich muss euch hiermit Entwarnung geben. Die Lisa und ich sind Kindheitsfreunde. Wir sind in derselben Gasse groß geworden und bleiben hoffentlich auch das restliche Leben dicke ‚Donner-Buddies‘ – aber nicht mehr“, so Gabalier, der damit alle ­Unklarheiten beseitigt sehen möchte. Andererseits wäre es nicht das erste Mal, dass aus Freundschaft Liebe wird ...