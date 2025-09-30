Neue Liebe? Milliardärs-Ex Patricia Schalko mit Airline-CEO gesichtet

Patricia Schalko soll bei einem Fundraising-Dinner in Begleitung eines charmanten Mannes gewesen sein. Sieht man sie demnächst zu zweit auf den Wiener Bällen antanzen?

Patricia Schalko, die fesche Ex von Immobilien-Tycoon Georg Stumpf, sorgt einmal mehr für Gesprächsstoff in der Wiener High Society. Bei einem hochkarätigen Fundraising-Dinner im Wiener Naturhistorischen Museum wurde die Unternehmerin vergangene Woche erstmals seit Langem wieder in männlicher Begleitung gesichtet. Sofort wurde sie zum Tuschelthema des Abends.

Laut Insidern soll es sich bei dem charmanten Herrn um den CEO einer privaten Airline handeln – sein Name ist der Redaktion bekannt, offiziell bestätigt wurde die Liaison allerdings noch nicht. "Die beiden haben sehr vertraut gewirkt", erzählt die Quelle jedenfalls gegenüber oe24.

Posting auf Instagram gibt Rätsel auf

Öffentlich zeigt sich Schalko zurückhaltend. Auf ihren Social-Media-Kanälen teilte sie lediglich ein Foto aus ihrer eleganten Villa im 19. Bezirk, wo sie in einem extravaganten Kleid posierte. Ein Hinweis auf ihren neuen Begleiter? Fehlanzeige. Er könnte allerdings hinter der Kamera gestanden haben.





Seit ihrer Liaison mit Jurist Tassilo Wallentin war Patricia Schalko nicht mehr offiziell an der Seite eines Mannes aufgetreten. Gerüchte gab es aber freilich immer wieder um eine neue Liebe. Umso größer nun das Interesse: Wird man das vermeintliche neue Paar bald gemeinsam auf den roten Teppichen Wiens sehen?