Gianni Schalko ist verlobt
© Instagram

Traumhochzeit

Verlobung für Stumpf-Sohn Gianni Schalko und seine Elisabeth

15.08.25, 11:10
Das österreichische Unternehmerpaar wagt schon bald den nächsten Schritt. Gianni Schalko und seine Verlobte Lili wollen heiraten. 

Der österreichische Unternehmer Gianni Schalko (31), Sohn von Immobilien-Tycoon Georg Stumpf und Patricia Schalko, hat einen besonderen Schritt in seiner Beziehung gewagt: Nach zehn gemeinsamen Jahren hielt er im Frühjahr in Tokio um die Hand seiner Partnerin Elisabeth „Lili“ Linz an. Inmitten der pulsierenden Metropole ging Schalko vor seiner langjährigen Lebensgefährtin auf die Knie – und erhielt ein freudestrahlendes „Ja“.

Mehr lesen: 

Ein konkreter Hochzeitstermin steht noch nicht fest, doch die Vorbereitungen haben bereits begonnen. Beide blicken voller Vorfreude auf den Tag, an dem sie ihre Liebe offiziell besiegeln werden.

Elisabeth Linz ist Gründerin der Agentur Socialtownmarketing, die sich auf Social-Media-Marketing spezialisiert hat. Mit kreativen Strategien und digitalem Gespür hat sie sich einen festen Platz in der Branche erarbeitet.

Gianni Schalko und seine Lebensgefährtin haben sich in Tokio verlobt. 

© privat

Lebensmittelpunkt in Wien

Gemeinsam gelten Schalko und Linz als eingespieltes Unternehmerpaar, das seit vielen Jahren berufliche Erfolge und privates Glück miteinander vereint. Nach einigen Jahren in London, wo Schalko Wirtschaft studierte und sich – ähnlich wie sein Vater – auf Immobilien und andere Investments spezialisierte, haben die beiden ihren Lebensmittelpunkt wieder nach Wien verlegt.

Mit der Verlobung beginnt für das Paar ein neues Kapitel, das nicht nur ihre private Bindung festigt, sondern auch ihre gemeinsame Zukunft in der Heimat weiter prägen wird.

