Neuer Direktor: Schlosshotel Velden schreibt Geschichte

Frischer Wind am Wörthersee: Mit nur 29 Jahren übernimmt der gebürtige Kärntner Thomas Haslauer die Leitung des renommierten Falkensteiner Schlosshotel Velden – und schreibt damit Geschichte. Kein Hoteldirektor war je jünger in der Falkensteiner-Gruppe

Der Aufstieg des jungen Talents ist beeindruckend: 2015 begann Haslauer im Frühstücksservice des Hauses, nun trägt er als General Manager die Gesamtverantwortung für eines der exklusivsten Hotels Österreichs. Das Luxushotel am Wörthersee, Teil der prestigeträchtigen „Leading Hotels of The World“, wurde erst 2023 mit zwei Michelin Keys ausgezeichnet. Und genau hier begann Haslauers Weg – mit einem Sommerjob als Commis de Rang. Doch der ehrgeizige Kärntner ließ sich nicht aufhalten: Er durchlief Stationen als Beachclub-Supervisor, Junior Sales Manager, Direktionsassistent und schließlich Resident Manager. Parallel dazu absolvierte er ein Bachelorstudium in Business Management an der FH Kärnten, mit Fokus auf Controlling, Rechnungswesen und Logistik.

Thomas Haslauer © Falkensteiner/kk

„Thomas versteht es, das Team zu führen und unseren Gästen außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten. Seine Leidenschaft für das Schlosshotel ist spürbar“, lobt Constantin von Deines, Managing Director Operations der FMTG (Falkensteiner Michaeler Tourism Group). Für Haslauer selbst ist die Ernennung weit mehr als nur ein beruflicher Meilenstein: Besonders stolz zeigt sich Haslauer auf die Entwicklungsmöglichkeiten in der Falkensteiner-Gruppe: „Ohne die Unterstützung der FMTG wäre dieser Weg nicht möglich gewesen.“

Julia und Constantin von Deines © Tischler

Die bisherigen Gastgeber Julia und Constantin von Deines übernehmen neue Aufgaben innerhalb der Gruppe, bleiben dem Schlosshotel Velden jedoch erhalten und behalten weiterhin ihr Büro vor Ort. Mit Haslauer an der Spitze beginnt für das Schlosshotel eine neue Ära – geprägt von Jugend, Dynamik und echter Kärntner Herzlichkeit. Ein starkes Signal für die Zukunft des heimischen Tourismus – und für alle, die an ihren Traum glauben.