Neuer Lindt-Flagshipstore lockte Promi-Schokotiger an!

In Wien gibt es jetzt ein neues Schlaraffenland für alle Schokoladen-Fans. Zahlreiche Promis kamen zur Eröffnung.

Am 17. Oktober 2025 feierte Lindt & Sprüngli die Eröffnung seines ersten Flagship Stores in Österreich. Der neue Store befindet sich im Herzen Wiens, in der prestigeträchtigen Kärntner Straße 1, direkt zwischen historischen Wahrzeichen wie der Wiener Staatsoper, dem Hotel Sacher und dem Stephansdom. Auf rund 400 Quadratmetern Verkaufsfläche erstreckt sich der Shop über zwei Ebenen und ist ein wahres Paradies für Schokoladenliebhaber.

Zur Eröffnungsfeier kamen zahlreiche prominenten Gäste wie Unternehmerin Elisabeth Gürtler, Künstler Franz Josef Baur, Dompfarrer Toni Faber, Ex-Tennis-Satar Stefan Koubek und Marika Lichter nahmen an der Veranstaltung teil. Moderatoren Robert Steiner und Kati Bellowitsch sowie "Chief of Sugar" Jürgen Vsetecka ließen sich ebenfalls von den süßen Kreationen verzaubern.

Künstler Franz Josef Baur © Eszter Czenki

Designer auf der Suche nach Inspiration

Besonders die österreichische Modedesign-Prominenz, darunter Jürgen Christian Hörl, Martina Müller und La Hong Nhut, zeigte sich begeistert von den eleganten Kreationen des neuen Stores und holte sich bei der Gelegenheit Inspiration für ihre eigenen Designs.

Ali Kulein, Dr. Adalbert Lechner, Maitre Chocolatier Toni, Elisabeth Gürtler, Toni Faber und Michael Spiller. © Eszter Czenki

Die Gastgeber des Abends, Adalbert Lechner, Group CEO von Lindt & Sprüngli, und Ali Kulein, CEO von Lindt & Sprüngli Österreich, betonten in ihren Ansprachen die Bedeutung des Flagship Stores für die Marke: „Mit dem neuen Flagship Store in Wien schaffen wir ein Markenerlebnis, das unsere Leidenschaft für Schokolade, Qualität und Innovation widerspiegelt. Die Live-Präsenz unserer Lindt Maîtres Chocolatiers macht den Store zu einem Ort, an dem die Magie der Schokolade mit allen Sinnen erlebbar wird“, sagte Kulein.