Neuer Wiener "Tatort": Mord an einem Star-Koch und Beziehungsarbeit

"Irgendwie hat man echt die ganze Zeit gewartet, dass er wenigstens einmal vorher was kocht." Kurz vor ihrer Befragung durch die Polizei tauschen sich drei Freundinnen von Star-Koch André Brauer über ihre Sex-Erfahrungen mit ihm aus. Das Fazit des Trios: Er ist im Bett eine Niete und hat das Essen zur Erotik via Telefon bestellt. Brauer kann sich nicht mehr wehren: Er ist tot, erstochen. Der neue Wiener "Tatort"-Krimi "Messer" ist am Sonntag um 20.15 Uhr auf ORF 2 zu sehen.

Exquisite Restaurants

Die neue Folge will die Zuschauer nicht nur mit der Frage nach dem Täter oder der Täterin unterhalten, sondern auch einen Blick in die Welt der Küche exquisiter Restaurants geben, die hier einer Hölle gleicht. Drehbuchautorin Sarah Wassermair hat reale Fälle aus dieser "mitunter menschenfeindlichen" Welt aufgegriffen. Das Milieu sei geprägt von "ökonomischen Risiken und Selbstausbeutung, von seltsamen Kodexen in der Küche, menschlichen Erniedrigungen und einem elitären Habitus", befindet Harald Krassnitzer (Oberstleutnant Moritz Eisner) im ARD-Interview.

Mord und Selbstzweifel

Am Anfang stehen zwei Dinge: Der Mord an Brauer vor seinem Wohnhaus und die Selbstzweifel von Majorin Bibi Fellner (Adele Neuhauser), ob sie sich in ihrem Berufsleben noch länger der seelisch belastenden Suche nach einem Mörder widmen will. Doch eher Einbrüche oder Wirtschaftsdelikte aufklären? Diese Sinnsuche führt zu einer veritablen Krise in der bisher doch meist herzigen Beziehung des Duos - Schrei-Duelle inklusive.