Magisch! Austro-Zauberer Fab Fox beim "Supertalent"

FAB FOX begeistert bei „Das Supertalent“ auf RTL Dieter Bohlen & Co.

Am kommenden Samstag, den 12. April, um 20:15 Uhr bei RTL (und online auf RTL+) wird Österreichs Magier-Sensation FAB FOX in der zweiten Folge von „Das Supertalent“ vor einem Millionenpublikum auftreten.

Mehr zum Thema

Ausverkaufte Hallen

Der 26-jährige Niederösterreicher, der bereits mit Österreichs größter Zaubershow „Dream the Impossible“ für ausverkaufte Hallen gesorgt hat, muss sich diesmal einer prominenten Jury rund um Dieter Bohlen stellen. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Illusionen, modernen Inszenierungen und poetischen Geschichten gilt FAB FOX als Österreichs Hoffnungsträger Nr.1 in der internationalen Zauberwelt. Wer den jungen Niederösterreicher auch live sehen möchte, hat aufgrund der Dreharbeiten für „Das Supertalent“ erst im Spätsommer wieder die Gelegenheit. Tourstart ist am 12. September in der Olympia Halle Innsbruck, danach geht’s nach Bregenz, Salzburg, Linz, Graz und Perchtoldsdorf.

Vom Zauberkasten zur Megashow

„Die Bühne bei ‚Das Supertalent‘ ist eine der größten Herausforderungen meiner Karriere. Ich werde alles geben, um das Publikum und die Jury mit meiner Magie zu begeistern - aber ob ich den Goldenen Buzzer bekomme oder nicht, bleibt vorerst mein Geheimnis. Wahre Magie gedeiht eben nur im Verborgenen“, so Fabian Blochberger alias FAB FOX.

Fabian begann seine magische Reise im Alter von 10 Jahren mit einem einfachen Zauberkasten und Auftritten im beschaulichen Krumbach in Niederösterreich. Im Laufe der Jahre entwickelte er seine Zauberkunst weiter, ließ die klassischen Zaubertricks hinter sich und kreierte moderne, dynamische Shows mit mitreißender Musik, Tanz, Akrobatik und viel Humor. Seine Shows verbinden Magie mit poetischen Geschichten, die Emotionen und Staunen hervorrufen. Zu seinen beeindruckendsten Auftritten zählt ein öffentlicher Zauber-Stunt vor dem Schloss Schönbrunn, bei dem er sich in 30 Metern Höhe aus einer brennenden Kiste befreite. In seinen Shows teleportierte er Zuschauer auf die Bühne, ging durch Stahlwände, manipulierte scheinbar die Zeit und manifestierte ein echtes Flugzeug auf der Bühne. Dafür investiert er mehrere Jahre in die Entwicklung seiner Tricks und feilt an jedem Effekt und jeder Bewegung. Er arbeitet mit großen Teams aus Tänzern, Technikern und Stuntspezialisten zusammen, um neue Maßstäbe für magische Shows in Österreich zu setzen.