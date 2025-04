Die ehemalige Lugner-Begleiterin kam nicht so gut an bei der Jury.

Was für ein Auftritt - das haben sich wohl viele gedacht, als sie den Staffelauftakt von "Das Supertalent" verfolgten und ein bekanntes Gesicht erkannten!

Wer Daniela Kennedy alias "Babyelefant" kennt, weiß: Sie ist laut, schrill und selbstbewusst. So sehr, dass sie jetzt tatsächlich an der Casting-Show "Das Supertalent" teilgenommen hat. "Sprachlos bin ich, dass ich es zum 'Supertalent' geschafft habe. Da muss man schon eine Show bieten, sonst kommt man da nicht rein. Sei gespannt", schrieb die einstige Lugner-Begleiterin auf Instagram zu einem Posting aus dem Studio in Köln.

Mittlerweile ist die Sendung schon ausgestrahlt worden - auf Insta ist in einem kurzen Clip recht gut an den Gesichtern der Jury abzulesen, wie sie diesen Auftritt fanden... Spoiler: Nicht so gut!

Die „Supertalent“-Jury (v.l.): Bruce Darnell (67), Tony Bauer (29), Ekaterina Leonova (37), Dieter Bohlen (71) © RTL / Stefan Gregorowius ×

"Nieten wie du!"

„Das Problem ist ja: Du hast einen tollen Namen, aber eine Scheiß-Stimme. Das Business ist superstark. Da haben Nieten wie du keine Chance.“ Ein deutliches Nein von Dieter Bohlen und dem Rest der Jury.