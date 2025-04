Kein Aprilscherz! Lugners "Babyelefant" ist beim "Supertalent" dabei

Schräg: Richard Lugners einstige Begleiterin Daniela Kennedy ist am 5. April in der Casting-Show zu sehen.

Wer Daniela Kennedy alias "Babyelefant" kennt, weiß: Sie ist laut, schrill und selbstbewusst. So sehr, dass sie jetzt tatsächlich an der Casting-Show "Das Supertalent" teilgenommen hat. "Sprachlos bin ich, dass ich es zu 'Supertalent' geschafft habe. Da muss man schon eine Show bieten, sonst kommt man da nicht rein. Sei gespannt", schreibt die einstige Lugner-Begleiterin auf Instagram zu einem Posting aus dem Studio in Köln.

Millionenpublikum für Kennedy

Es sei ihr erster Auftritt gewesen: "Und dann gleich vor einem Millionenpublikum! Normalerweise beginnt man klein, aber ich habe direkt die große Bühne betreten", schreibt sie. Kennedy habe jeden Moment genossen. "Die Aufregung, das Adrenalin, das Gefühl, dort zu stehen – unbeschreiblich! The Show Must Go On! Ich habe alles gegeben und jede Sekunde genossen."





Wer den spannenden Auftritt von "Babyelefant" nicht verpassen möchte, kann diesen am 5. April um 20.15 Uhr auf RTL mitverfolgen. Es sieht allerdings so aus, als hätte ihr Gesangstalent nicht ausgereicht, um Dieter Bohlen zu überzeugen...