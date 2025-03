Simone: Plötzliche Wende im Lugner-Streit

In einem neuen Posting erklärt Simone Lugner, dass sie Jacqueline verstehen konnte.

Die Fronten zwischen Simone Lugner und dem Rest der Familie verhärteten sich seit Richard Lugners (†91) Tod zusehends. Erst die Kündigung der Baumeister-Witwe, dann von ihrer Seite teils abwertende Kommentare gegen Tochter Jacqueline und deren Mama Christina Lugner - hier stehen die Zeichen tatsächlich nicht auf Versöhnung. Simone, die gerade mit großem Erfolg bei "Dancing Stars" durch den Ballroom wirbelt, postete jedoch überraschende Worte, die eine Wende bedeuten könnten.

Simone Lugner: "Habe Jacqueline verstanden"

In einem Gespräch mit Musical-Star Maya Haakvort scheint sie viele Dinge wieder anders beleuchtet zu haben: "Danke für dieses sehr persönliche Gespräch", schreibt Simone. "Du hast mir anhand von Beispielen aus deinem eigenen Leben, aus deiner eigenen Erfahrung, wieder bewusst gemacht, was wirklich wichtig ist. Ich habe mich zurück erinnert, wie es für mich war, anfangs, in Richards Medienwelt. Wie sehr es mich gestört hat, wenn plötzlich jeder wusste, wann ich morgens aufstehe, weil Richard es erzählt hat…wie sehr ich manchmal Andrea und Jacqueline verstanden habe", lässt sie wissen.





Das Verständnis scheint sich heute jedoch in Grenzen zu halten. Jetzt geht es für Simone darum, den Sieg bei "Dancing Stars" einzuheimsen oder zumindest möglichst lange in der Show zu bleiben, um gut zu verdienen. Denn nur dann hat die Lugner-Witwe die Chance, die Kosten der Villa weiterhin zu tragen und nicht ausziehen zu müssen.