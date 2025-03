Mausi Lugner gibt Update aus Teneriffa: SO geht es ihr jetzt

Christina Lugner ist seit einigen Monaten abgetaucht. Für den Opernball reiste sie zwar nach Wien, verweilt jetzt aber wieder auf der Kanareninsel.

Erst der Skiurlaub in Kitzbühel im Dezember, dann der Schock: Mausi Lugner musste wegen schlechter Blutbefunde einige Untersuchungen über sich ergehen lassen und wartete anschließend auf den toxikologischen Befund. Auf Teneriffa tankte sie seither ein bisschen Sonne, flog aber für das ein oder andere Event nach Wien. Den Opernball ließ sich das Szene-Mausi natürlich auch nicht entgehen.

Schwere Zeiten

Im Gespräch mit oe24 gibt sie ein Update aus Teneriffa und zeigt, wie sie dort ihre Tage verbringt. "Eva Kattus hat mich gerade besucht", erzählt Lugner. "Ich genieße die Zeit hier", setzt sie fort. Das letzte Jahr war privat auch sehr aufwühlend für die ganze Familie. Der Tod ihres Ex-Mannes Richard Lugner (†91) beschäftigte ganz Österreich. Es wurde viel über intimste Lebensbereiche berichtet. Erst kürzlich sprach Witwe Simone gar erneut über ihr Sexualleben mit dem verstorbenen Baumeister und sorgte damit für Kopfschütteln.

Mausi Lugner mit Eva Kattus und einer weiteren Freundin auf Teneriffa © pricat ×

Klar, dass eine Auszeit auf der Kanareninsel da genau das Richtige ist. Dort ist Christina Lugner von der Öffentlichkeit abgeschottet und kann sich in ihr Haus mit Pool und Terrasse zurückziehen. In der Wiener Society ist es ohne Richard und Mausi jedenfalls erschreckend ruhig und grau geworden. Bleibt zu hoffen, dass sie bald wieder in ihre Heimat zurückkehrt.