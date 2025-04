Hasswelle für Lugners "Babyelefant" nach "Supertalent"-Blamage

Die "Sängerin" gibt auf Instagram zu verstehen, dass sie trotz der vielen negativen Kommentare weitermachen wird.

Sie kündigte ihren großen Auftritt schon tagelang an. Am 5. April war es dann soweit: Lugners (†91) "Babyelefant" Daniela Kennedy stellte sich dem Urteil der "Supertalent"-Jury rund um Dieter Bohlen - und die war sprachlos.

Mehr lesen:

Kennedy will weitermachen

Wer Daniela Kennedy alias "Babyelefant" kennt, weiß: Sie ist laut, schrill und selbstbewusst. So sehr, dass sie jetzt tatsächlich an der Casting-Show "Das Supertalent" teilgenommen hat. "Sprachlos bin ich, dass ich es zum 'Supertalent' geschafft habe. Da muss man schon eine Show bieten, sonst kommt man da nicht rein. Sei gespannt", schrieb die einstige Lugner-Begleiterin auf Instagram zu einem Posting aus dem Studio in Köln.





Hartes Urteil von Bohlen

Bohlens Urteil fiel hart aus: „Das Problem ist ja: Du hast einen tollen Namen, aber eine Scheiß-Stimme. Das Business ist superstark. Da haben Nieten wie du keine Chance", sagte er und erteilte Kennedy damit eine Abfuhr. Für Daniela unverständlich: "Das war doch perfekt", schreibt sie auf Instagram und erntete deshalb einen Shitstorm. "Wohl eher besser gar nicht mehr auftreten als Sängerin, sorry!", schrieb eine, "Es ist eine Katastrophe, aber Hut ab vor Ihrem Mut", schrieb ein anderer. "Uns Österreicher wieder blamiert", beschwert sich ein Dritter.





Kennedy kontert Hasskommentaren

Insgesamt hagelte es viel Kritik. Kennedy meldete sich jetzt noch einmal dazu zu Wort: "Wahnsinn, so viele Hate-Kommentare auf Facebook habe ich überhaupt noch nie bekommen. Chillt mal. Das war alles nur Show! Mehr kann und darf ich nicht sagen. Alles gut, okay. Aber es gibt einen tollen neuen Song unter Dani Kennedy auf Spotify. Der hört sich echt gut an", schreibt sie.