Neues Society-Traumpaar?

Viele gemeinsame Auftritte der beiden sorgen für Gesprächsstoff in der Society.

Paar-Lauf. Er ist der einstige Boss des mächtigsten Medien-Unternehmens des Landes – sie engagiert sich im Bereich Klassik für die Förderung junger Talente. Für ihr Engagement erhielt Leona König dieser Tage sogar die Auszeichnung als „Woman Of The Year“. Bei der Gala an ihrer Seite – einmal mehr Alexander Wrabetz. Seit rund zwei Jahren ist König mit Wrabetz eng befreundet. Quellen aus dem Umfeld der beiden wollen wissen, dass es gefunkt haben soll. „Sie sind sehr gut befreundet und haben viele gemeinsame Inter­essen“, so ein Insider zu ÖSTERREICH.

Schweigsam. König selbst gibt sich nach der Trennung von Ex-Freund Federico Pastorello im letzten Jahr (noch) zurückhaltend. „Ich bin derzeit ungebunden und ich will eine Zeit lang auch so bleiben“, so König im Talk mit ÖSTERREICH. Das könnte sich aber bald ändern, denn Wrabetz und König sind immer öfter gemeinsam unterwegs. Seit 2019 sieht man die beiden bei Events gemeinsam. Vielleicht wird aus der engen Freundschaft dann auch die große Liebe.