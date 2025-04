Österreicherin verrät bei GNTM: "Ich bin eine Transfrau"

Das Model steht für Vielfalt - in der Casting Show erzählt Lisa, dass sie biologisch als Mann zur Welt kam.

Große Emotionen bei „Germany’s Next Topmodel“: Die 19-jährige Lisa aus Österreich erzählt in einem Gespräch mit ein paar anderen Models, dass sie ursprünglich als Bub geboren wurde. „Ich habe es hier im Haus noch nicht vielen erzählt, aber ich bin eine Transfrau und bin so aufgewachsen“, offenbart Lisa in der neuen Folge des Spin-Offs „GNTM Stories“, das auf dem Streamingdienst Joyn verfügbar ist. Die beiden sind sichtlich berührt von Lisas Worten, und es fließen Tränen.

Mobbing-Erfahrungen

Vor diesem Gespräch sprach Jannik im Model-Loft in Los Angeles über Mobbing-Erfahrungen aus seiner Kindheit . Damals habe er sich häufig verstellen müssen, weil er lieber mit Puppen spielte und nicht den traditionellen Rollenerwartungen an Jungen entsprach. Auch Lisa erzählt über ihre Erlebnisse: "Das war wirklich auch ein schwieriges Thema für mich. Wenn ich als Kind zum Beispiel eine rosa Spange in meinen kurzen Haaren hatte, war es schon ein Problem, weil die ja keine 'normalen Jungs' haben. Oder wenn man sich mal femininer angezogen hat, wurde man auch direkt als schwul bezeichnet, obwohl das ja gar nicht zu mir gepasst hat und ich schon immer wusste, dass ich einfach im falschen Körper geboren wurde."

Rückhalt

Lisa fühlte sich aber immer wohl, denn ihre Familie unterstützte sie stets: "Natürlich war es am Anfang auch ein bisschen komisch." Sie wolle unbedingt GNTM gewinnen, damit sie ein Zeichen setzen kann: "Um allen Transfrauen zu zeigen, dass man alles erreichen kann, wenn man an sich glaubt und ehrgeizig bleibt."