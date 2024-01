Opernball: Weichselbraun recycelt - Vogl fast nackt

Der ORF zeigt, was die Moderatoren und Moderatorinnen heuer am Ball der Bälle tragen

Am 8. Februar blicken wieder Kultur- und Society-Fans in die Wiener Staatsoper - wenn es beim 66. Opernball heißt "Alles Walzer". Für die ORF-Moderatoren und Moderatorinnen steht eine lange Arbeitsnacht vor der Kamera an. Auch wenn es praktikabel sein muss, blicken doch Millionen Menschen auf die Outfits von Teresa Vogl, Andi Knoll, Marion Benda, Lilian Klebow und Mirjam Weichselbraun. Für die Herren ist es einfach: Der Frack ist Pflicht.

Weichselbraun im "Dancing Stars"-Kleid

Die fesche Tirolerin moderiert in einer schillernden Robe aus Tüll mit Paillettenverzierung der britischen Designerin Jenny Packham. Die Ärmel sind im Cape-Effekt gestaltet. Die Moderatorin über ihr Kleid: „Ich konnte in den letzten Jahren viele schöne Roben im ,Dancing Stars‘-Ballroom tragen und fand es schade, dass sie nur einmal zum Einsatz kamen." Deshalb habe sie sich dafür entschieden, das Designer-Stück nochmals auszuführen.

© ORF ×

Teresa Vogl im sexy Zweiteiler

Teresa Vogl trägt ein Couture-Kleid von Michel Mayer in zweiteiliger Ausführung. Das Oberteil aus zarter italienischer Tüllstickerei, drapiert und mit der Hand appliziert. Dazu ein schmaler, asymmetrisch drapierter Rock aus Seidensatin mit Schleppe. Ist das schon fast zu sexy für die Wiener Staatsoper?

© ORF ×

Klebow verführerisch in Rot

„Alles Opernball“ heißt es auch heuer wieder am Tag nach dem gesellschaftlichen Großereignis, Freitag, dem 9. Februar, um 20.15 Uhr in ORF 1. Die ORF-Gesellschaftsredaktion berichtet in einer Sondersendung von den extravagantesten Auftritten, den schönsten, aufwendigsten und ungewöhnlichsten Outfits sowie dem Ballgeflüster der rauschenden Nacht. Lilian Klebow präsentiert erstmals die Sendung und trägt ein rotes Abendkleid von „CoutureWerkstatt Alexandra Gogolok-Nagl“.